Помогите пожалуйста, срочно нужно! Укажите наибольшее значении функции y=|x| на от??езке [-3;-1] Зарание спсибо.

Алгебра

Помогите пожалуйста, срочно нужно! Укажите наибольшее значении функции y=|x| на от??езке [-3;-1] Зарание спсибо.

Автор: Гость