Помогите пожалуйста, срочно нужно! Укажите наибольшее значении функции y=|x| на от??езке [-3;-1] Зарание спсибо.
Алгебра
Помогите пожалуйста, срочно нужно! Укажите наибольшее значении функции y=|x| на от??езке [-3;-1] Зарание спсибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Naibolšeje značenie funkcii na dannou otrezke ect 3. /-3/=3
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