Войдите в положение,завтра самостоятельная,а это подготовка к ней,заранее огромн??е спасибо!Рассчитайте химическое кол-во соли и объем водорода(н.у.),образующихся в результате реакции между серной кислотой и алюминием массой 31 г.

Химия

Войдите в положение,завтра самостоятельная,а это подготовка к ней,заранее огромн??е спасибо!Рассчитайте химическое кол-во соли и объем водорода(н.у.),образующихся в результате реакции между серной кислотой и алюминием массой 31 г.

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