Войдите в положение,завтра самостоятельная,а это подготовка к ней,заранее огромн??е спасибо!Рассчитайте химическое кол-во соли и объем водорода(н.у.),образующихся в результате реакции между серной кислотой и алюминием массой 31 г.

Химия
Войдите в положение,завтра самостоятельная,а это подготовка к ней,заранее огромн??е спасибо!Рассчитайте химическое кол-во соли и объем водорода(н.у.),образующихся в результате реакции между серной кислотой и алюминием массой 31 г.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: 2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2(концентрированная кислота  не реагирует!)Над алюминием пишем 31г, под -2*27=54г.Над Al2(SO4)3-Х, под-342(молярная масса соли по таблице Менделеева).Х=31*342/54=196,3гНад водородом-Х, под водородом-3*22,4.Х=31*3*22,4/54=38,58л

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