Решите уравнение (X-5 3)×2+9 7=12 - 4 - 11
Математика
Решите уравнение (X-5 3)×2+9 7=12 - 4 - 11
Ответ(ы):
Гость:
Смотри 2 умнажаешь на скобку тоесть на все члены потом с иксами в одну сторону без икс в.другую при переносе знак меняется на проттвоположный
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