В поселке высота любого дома меньше 30 м, но не меньше 9 м. выберите верные выводы: 1) В поселке может быть дом высотой 30 м. 2) В поселке может быть дом высотой 9 м. 3) В поселке есть дом высотой 25 м. 4) В поселке нет до...

Математика

В поселке высота любого дома меньше 30 м, но не меньше 9 м. выберите верные выводы: 1) В поселке может быть дом высотой 30 м. 2) В поселке может быть дом высотой 9 м. 3) В поселке есть дом высотой 25 м. 4) В поселке нет дома высотой 32 м. 5) Высота любого дома не меньше 8 метров.

Автор: Гость