Решите уравнение3,5×(х+2 1/4)=14
Математика
Решите уравнение3,5×(х+2 1/4)=14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2 1/4=14:3,5 x+2 1/4=4 x=4-2 1/4 x=1 3/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Английский язык
Переведите предложения, содержащие it, that, one на русский язык. 1. It seemed that he works a lot. 2.One cannot translate such an article with...
Другие предметы
Почему могут оставить ребёнка на второй год и если по истории 2 двойки в четверти оставить могут на лето или на осень?