Решите уравнение3,5×(х+2 1/4)=14

Математика
Решите уравнение3,5×(х+2 1/4)=14
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Гость:
X+2 1/4=14:3,5 x+2 1/4=4 x=4-2 1/4 x=1 3/4
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