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Решите уравнения: 1) 4x^2-12x+6x-18=0 2) 6y^2+4y=0
Алгебра
Решите уравнения: 1) 4x^2-12x+6x-18=0 2) 6y^2+4y=0
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