Решите уравнения 16,5-(t+3,4)=4,9 и r+16,23-15,8=7,1

Математика
Решите уравнения 16,5-(t+3,4)=4,9 и r+16,23-15,8=7,1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16,5-t-3,4=4,9 -t=4,9+3,4-16,5 -t=8,3-16,5 -t=-8,2 t=8,2 Ответ: 8,2 r+16,23-15,8=7,1 r=7,1+15,8-16,23 r=22,9-16,23 r=6,67 Ответ: 6,67
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