Помогите составить предложение с союзами не столько... сколько
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Помогите составить предложение с союзами не столько... сколько
Ответ(ы):
Гость:
Он не столько съел, сколько надкусил и испортил.
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