Помогите написать краткое условие.Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина,а летом-80г.На сколько граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути,чем зимой?
Математика
Помогите написать краткое условие.Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина,а летом-80г.На сколько граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути,чем зимой?
Ответ(ы):
Гость:
1)87*100=8700(г)-бензина расходует автомобиль зимой за 100 км. 2)80*100=8000(г)-бензина расходует автомобиль летом за 100 км. 3)8700-8000=на 700(г)-бензина меньше расходует автомобиль летом за 100 км., чем зимой. Ответ:на 700 г. бензина меньше расходует автомобиль летом за 100 км., чем зимой.
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