Помогите написать краткое условие.Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина,а летом-80г.На сколько граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути,чем зимой?

Математика
Помогите написать краткое условие.Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина,а летом-80г.На сколько граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути,чем зимой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)87*100=8700(г)-бензина расходует автомобиль зимой за 100 км. 2)80*100=8000(г)-бензина расходует автомобиль летом за 100 км. 3)8700-8000=на 700(г)-бензина меньше расходует автомобиль летом за 100 км., чем зимой. Ответ:на 700 г. бензина меньше расходует автомобиль летом за 100 км., чем зимой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Дождь не может идти долго может закончится быстро повлияет ли это на результат из??ерения
Ответить
Технология
В каких веках появилась профессия модельера?
Ответить
Литература
Считают ли Ивана Сусанина русским национальным персонажем? Почему? Помогите хел?? вся надежда на вас!
Ответить
История
Почему рост революционного движения происходит в Европе после завоевательных во??н наполеона?
Ответить
Алгебра
Краска желтого цвета это гуашь
Ответить