Считают ли Ивана Сусанина русским национальным персонажем? Почему? Помогите хел?? вся надежда на вас!
Литература
Считают ли Ивана Сусанина русским национальным персонажем? Почему? Помогите хел?? вся надежда на вас!
Ответ(ы):
Гость:
Считается, т.к. Иван Сусанин спас от нападения польско-литовского отряда юного царя Михаила Романова, заведя отряд в противоположную сторону от села Домнино, где находился названный царь со своей матерью Марфой. Из-за отказа указать верный путь Иван Сусанин подвергся страшным пыткам, но все равно он не выдал месторасположение царя и был изрублен на мелкие кусочки. Благодаря подвигу Ивана Сусанина были спасены названный царь юный Михаил Федорович и его мать Марфа.
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