Краска желтого цвета это гуашь

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Краска желтого цвета это гуашь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотря какая краска. Может это быть как и акварель, так и гуашь или карандаши и т.д. Все зависит - какая это краска. Если гуашь - то да
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