Краска желтого цвета это гуашь
Алгебра
Краска желтого цвета это гуашь
Ответ(ы):
Гость:
Смотря какая краска. Может это быть как и акварель, так и гуашь или карандаши и т.д. Все зависит - какая это краска. Если гуашь - то да
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