Обьясните кратко,и чтобы понятно было,пожалуйсто

Гость: Гость:

В транспорте читать плохо так как машина трясеться а глаза смотрят на книгу и напрягаются и голова кружится при плохом освещении ничего ни видно они тоже напряшаються смотреть телевизор? Вообщето судить телевизоры плохо ну если это новый жидко кристалический экран то он безопасный а если телевизор старый то на глаза вызывает эффект не знаю что насчет изменения формы но хрусталик глаза может стать серо мутным