Помогите как написать правильно

Гость: Гость:

В заключении несчастный капитан заболел лихорадкой. Не отступавшей в течении недели.Мысли тревожащие меня не давали уснуть не смотря на усталость.Мне было 25 лет когда я начинал писать что-то в роде воспоминаний. В следствии по делу хищения государственного имущества. Было включено заключение следствие экспертизы.Пока всё.