Помогите как написать правильно
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Помогите как написать правильно
Ответ(ы):
Гость:
В заключении несчастный капитан заболел лихорадкой. Не отступавшей в течении недели.Мысли тревожащие меня не давали уснуть не смотря на усталость.Мне было 25 лет когда я начинал писать что-то в роде воспоминаний. В следствии по делу хищения государственного имущества. Было включено заключение следствие экспертизы.Пока всё.
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