За 10 минут Миша прочитал 3 страницы. Сколько страниц прочитает Миша за 20 мин?
Математика
За 10 минут Миша прочитал 3 страницы. Сколько страниц прочитает Миша за 20 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10мин = 3 стр. 20мин = 3х2 = 6 стр.
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