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Докажите неравенство a²-6a+10gt;0
Алгебра
Докажите неравенство a²-6a+10gt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тут просто решить а2-а=а1 и 10минус 6 неравенство будет 4 больше ноля
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