Помогите пожалуйста номер 1280
Математика
Помогите пожалуйста номер 1280
Ответ(ы):
Гость:
1) 28,5 - 4,6 = 23,9 2) В ящике 50 кг фруктов. Сколько весит ящик если известно что масса ящика с фруктами 109,5 кг? Ответ: 109,5 - 50 =59,5 (кг) - весит ящик. ИЛИ ТАК: Принтер с бумагой весит 2 кг. Сколько весит бумага, которую положили в принтер если известно что принтер весит 1,8 кг? Ответ: 1) 2 - 1,8 = 0,2 (кг) - весит бумага в принтере. 2) 0,2 = 200 грамм
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