Придумайте пожалуйста пример благодарности,из жизни.

Русский язык
Придумайте пожалуйста пример благодарности,из жизни.
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