Помогите пожалуйста срочно!!! быстро
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!! быстро
Ответ(ы):
Гость:
Вот) сделала все что нужно. 18 клеток 1-я, 17 клеток 2-я
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