ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. Прочитайте предложение, заменяя в скобках глаголы причастиями. Запишите их, поставив, где необходимо, запятые. Образец: Туча (набежать) на небо вылилась дождем. Туча набежавшая на небо, вылилась дождем. ...
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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. Прочитайте предложение, заменяя в скобках глаголы причастиями. Запишите их, поставив, где необходимо, запятые. Образец: Туча (набежать) на небо вылилась дождем. Туча набежавшая на небо, вылилась дождем. 1.Пароход (появиться) на вечернем рейде сверкал голубыми огнями.2.Мы любуемся камелией (распуститься) в Ботаническом саду.3.(Вымыть) щенок весело носился по квартире.4.(Висеть) на стене картина привлекала моё внимание.5.Чайка (сидеть) на подоконнике ждала от Николая очередной порции рыбы.6.(Пожелтел) от засухи трава низко клонилась к земле.7. Задача (задать) на дом оказалась очень легкой.
Ответ(ы):
Гость:
1.Пароход , появившийся на вечернем рейде, сверкал голубыми огнями.2.Мы любуемся камелией, распустившейся в Ботаническом саду.3.Вымытый щенок весело носился по квартире.4.Висевшая на стене картина привлекала моё внимание.5.Чайка , сидевшая на подоконнике, ждала от Николая очередной порции рыбы.6.Пожелтевшая от засухи трава низко клонилась к земле.7. Задача ,заданная на дом, оказалась очень легкой.
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