РЕШИТЕ №3(30 БАЛЛОВ)
Геометрия
РЕШИТЕ №3(30 БАЛЛОВ)
Ответ(ы):
Гость:
∠СBE=180°-90°-60°=30° ∠ABC=180°-90°-30°=60° ∠ABC=∠ABE+∠CBE ∠ABE=∠ABC-∠CBE=60°-30°=30° Ответ: 30°. ---------ИЛИ--------------- ∠BEA=180°-60°=120° ∠ABE=180°-120°-30°=30°
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