Составьте словосочетания из слов:в потёмках, в насмешку, в охапку,в сердцах
Русский язык
Составьте словосочетания из слов:в потёмках, в насмешку, в охапку,в сердцах
Ответ(ы):
Гость:
Блуждать в потёмках Говорить в насмешку. Взять в охапку. В сердцах людей.
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