Перечислить основных греческих богов и пояснить чему они покровительствовали!!!

История
Перечислить основных греческих богов и пояснить чему они покровительствовали!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зевс- управляющий громом и молнией. Владыка подземного мира и царства мертвых-Аид. Бог морей-Посейдон. Афина-богиня мудрости, отважная воительница,также покровительстовала ремеслами и вырациванию олив. афродита-богиня любви и красоты.
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