Перечислить основных греческих богов и пояснить чему они покровительствовали!!!

Гость: Гость:

Зевс- управляющий громом и молнией. Владыка подземного мира и царства мертвых-Аид. Бог морей-Посейдон. Афина-богиня мудрости, отважная воительница,также покровительстовала ремеслами и вырациванию олив. афродита-богиня любви и красоты.