Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки 1)Было н..(с) кем посоветоваться. 2) Н..(к) кому не обращался. 3)( Кое) кто струсил. 4)Н..чем дышать. 5)Кое (с) кем поговорить 6 Н..(с) чем поздравить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки 1)Было н..(с) кем посоветоваться. 2) Н..(к) кому не обращался. 3)( Кое) кто струсил. 4)Н..чем дышать. 5)Кое (с) кем поговорить 6 Н..(с) чем поздравить
Ответ(ы):
Гость:
1. Было не с кем посоветоваться 2. Ни к кому не обращался 3. Кое-кто струсил 4. Не чем дышать 5. Кое-с кем поговорить 6. Не с чем поздравить
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