На какие группы делят живые организмы?

Биология
На какие группы делят живые организмы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На 5 царств:животные,растения,грибы,бактерии,вирусы
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