Приспособления растений к условиям среды обитания

Биология
Приспособления растений к условиям среды обитания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)видоизмененные побеги и листья(колючки у кактусов, огромные листья у пальм) 2)длина корня 3)длина стебля(одуванчик в степи, одуванчик в горах) 4)видоизмененные цветы, чашелистики и венчики.
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