Приспособления растений к условиям среды обитания

Гость: Гость:

1)видоизмененные побеги и листья(колючки у кактусов, огромные листья у пальм) 2)длина корня 3)длина стебля(одуванчик в степи, одуванчик в горах) 4)видоизмененные цветы, чашелистики и венчики.