Сурет бойынша әңгіме құрандар 4 тапсырма

Гость: Гость:

Кеше даладан келгенде сабагымды шала-шала окып, барлык киімдермди шашып тастаганымды байкамай сол жайында өте кеш уыйктап калдым. Ертенинде танертен турып сагатыма карасам, мектепке кешигип турғанымды сезинип, тосегимнен атып турып шашылып жаткан киімдерімді шамалы жинап, китаптарымды сөмкеге тез-тез салып, мектепке жугирдим. Мектепке жеткен сон, мугалимнен кируге руксат сурап, сабаққа катысуга тырыстым. Енди мен сабагымды жаксы орындап, кешке уақытында уыйктап, мектепке кешигусиз келетін боламын! ( сама написала, с интернета не брала)