Установление основных факторов размещение предприятий черной и цветной металлургии. План: 1.Положение предприятий по отношению к главным сухопутным и морским путям 2.Положение предприятий по отношению к глав.топ.-сырывым база...

География

Установление основных факторов размещение предприятий черной и цветной металлургии. План: 1.Положение предприятий по отношению к главным сухопутным и морским путям 2.Положение предприятий по отношению к глав.топ.-сырывым базам трудовым ресурсом 3.Положение предприятий по отношению к главным работам сбыта продукции 4.Перспективы предприяття

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