Математика данное число увеличели в 4 раза получивши число на 7 менше чем 92 найти д??нное число

Математика
Математика данное число увеличели в 4 раза получивши число на 7 менше чем 92 найти д??нное число
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Ответ(ы):
Гость:
21,25 это данное число
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