Сравните кто признавался гражданином в афинах и в спарте
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Сравните кто признавался гражданином в афинах и в спарте
Ответ(ы):
Гость:
В афинах и спарте признавался гражданином - воин
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