2 человека одновременно отправились из 1 пункта положено направлениях с одинаковой скоростью 12 километров в час через сколько времени расстояние между ними будет 48 км
Математика
2 человека одновременно отправились из 1 пункта положено направлениях с одинаковой скоростью 12 километров в час через сколько времени расстояние между ними будет 48 км
Ответ(ы):
Гость:
1)12+12=24 2)48:24=2 Задача решена!
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