2 человека одновременно отправились из 1 пункта положено направлениях с одинаковой скоростью 12 километров в час через сколько времени расстояние между ними будет 48 км

Математика

2 человека одновременно отправились из 1 пункта положено направлениях с одинаковой скоростью 12 километров в час через сколько времени расстояние между ними будет 48 км

Автор: Гость