Що вчить притча про говорющю рибу
Литература
Що вчить притча про говорющю рибу
Ответ(ы):
Гость:
Говорюща Риба це один з найкращих творів Емми Андієвьскої. За повсякденними турботами ми зовсім забули те щоб слухати що тобі говорять.У цьому творі авторка показує нам те що звісно( в переноснму значенні) може статись із нами.Отож слухайте.
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