Що вчить притча про говорющю рибу

Гость: Гость:

Говорюща Риба це один з найкращих творів Емми Андієвьскої. За повсякденними турботами ми зовсім забули те щоб слухати що тобі говорять.У цьому творі авторка показує нам те що звісно( в переноснму значенні) може статись із нами.Отож слухайте.