Помагите подобрать 3 имени прилагательных и определить начальную форму род число и падеж
Русский язык
Помагите подобрать 3 имени прилагательных и определить начальную форму род число и падеж
Ответ(ы):
Гость:
Красивой- н. ф. красивая ж.р. д.п.
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