Краткая запись на задачу: на завод отправили 3600 угля по 60 т в каждом и столько же угля в вагонах по 90 т в каждом.каких вагонов потребовалось больше и насколько больше

Математика

Краткая запись на задачу: на завод отправили 3600 угля по 60 т в каждом и столько же угля в вагонах по 90 т в каждом.каких вагонов потребовалось больше и насколько больше

Автор: Гость