Краткая запись на задачу: на завод отправили 3600 угля по 60 т в каждом и столько же угля в вагонах по 90 т в каждом.каких вагонов потребовалось больше и насколько больше

Математика
Краткая запись на задачу: на завод отправили 3600 угля по 60 т в каждом и столько же угля в вагонах по 90 т в каждом.каких вагонов потребовалось больше и насколько больше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3600:60=60 т в угля ....
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