Не понимаю,помогите пожалуйста.. задача на генотип :3 В семье кареглазого мужчин?? ,мать которого имела голубые глаза , и кареглазой женщины родился голубоглазый сын. Какова вероятность того,что следующий ребенок в этой семье...

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А - карие глаза а - голубые глаза Р: Аа * Аa (мать гетерозиготна, т.к. голубоглазый ребёнок (аа) получится только при условии, если у каждого родителя образуется по гамете а) F1; 1АА - кареглазый ребёнок 2Аа - кареглазый ребёнок 1аа - голубоглазый ребёнок Вероятность того, что следующий ребенок в этой семье будет голубоглазый = 1/4 = 25% Если понравилось решение, ставь лучший ответ. Если что-то непонятно, задавай вопросы в комментах