Почему рост революционного движения происходит в Европе после завоевательных во??н наполеона?

История
Почему рост революционного движения происходит в Европе после завоевательных во??н наполеона?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из-за разницы в обеспечении армии Наполеона и всех людей захваченных стран
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