Составить задачу по схеме
Математика
Составить задачу по схеме
Ответ(ы):
Гость:
А) Два друга на неизвестном расстоянии одновременно вышли в противоположных направлениях до определенного ограничения. Между ограничениями расстояние 90 км. Скорость одного друга 15 км/ч., а другого 10 км/ч. Они прибыли до ограничений через 2 часа. Каково изначальное расстояние?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите написать краткое условие.Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина,а летом-80г.На сколько граммов бензина меньше расхо...
Другие предметы