Составить задачу по схеме

Гость: Гость:

А) Два друга на неизвестном расстоянии одновременно вышли в противоположных направлениях до определенного ограничения. Между ограничениями расстояние 90 км. Скорость одного друга 15 км/ч., а другого 10 км/ч. Они прибыли до ограничений через 2 часа. Каково изначальное расстояние?