Составить задачу по схеме

Математика
Составить задачу по схеме
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) Два друга на неизвестном расстоянии одновременно вышли в противоположных направлениях до определенного ограничения. Между ограничениями расстояние 90 км. Скорость одного друга 15 км/ч., а другого 10 км/ч. Они прибыли до ограничений через 2 часа. Каково изначальное расстояние?
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