Из куска ткани можно сшить 12 пляжных зонтов,расходуя на каждый по 6м.Сколько палат??к выйдет из этого куска ткани,если на одну палатку расходует 9м ткани
Математика
Из куска ткани можно сшить 12 пляжных зонтов,расходуя на каждый по 6м.Сколько палат??к выйдет из этого куска ткани,если на одну палатку расходует 9м ткани
Ответ(ы):
Гость:
1) 12 : 6 = 2 м - на 1 зонт. 2) 2 * 9 = 18. Ответ: 18 палаток.
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