Решите уравнения: а)-0,9х=0,4=1,3 б)(7+х)(5-х) Другое задание: Сколько существует целых чисел ,больших - 12,9,но меньших 8?Найдите сумму всех этих чисел. Помогите пожалуйста))!!

Математика
Решите уравнения: а)-0,9х=0,4=1,3 б)(7+х)(5-х) Другое задание: Сколько существует целых чисел ,больших - 12,9,но меньших 8?Найдите сумму всех этих чисел. Помогите пожалуйста))!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 задание:20 чисел-12+(-11)+(-10)+(-9)+(-8)+(-7)+(-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4+5+6+7=-50
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