Решите уравнения: а)-0,9х=0,4=1,3 б)(7+х)(5-х) Другое задание: Сколько существует целых чисел ,больших - 12,9,но меньших 8?Найдите сумму всех этих чисел. Помогите пожалуйста))!!

Математика

Решите уравнения: а)-0,9х=0,4=1,3 б)(7+х)(5-х) Другое задание: Сколько существует целых чисел ,больших - 12,9,но меньших 8?Найдите сумму всех этих чисел. Помогите пожалуйста))!!

Автор: Гость