Решите уравнения через дискриминант: x²+2x-63=0; -7x²-46+21=0; 25x²-30x+9=0; 2x²+3x+5=0;
Алгебра
Решите уравнения через дискриминант: x²+2x-63=0; -7x²-46+21=0; 25x²-30x+9=0; 2x²+3x+5=0;
Ответ(ы):
Гость:
1) D= 2^2 - 4*(-63)*1 = 4 + 252 = 256 = 16^2 x1 = -2 + 16/ 2*1= 7 x2 = -2 - 16/2*1= -9 2) D= (-46)^2 -4*21*(-7) = 2116 + 588 = 2704 = 52^2 x1 = 46+52/2*(-7) = - 7 x2 = 46-52/2*(-7) = 3/7 3) D = (-30)^2 - 4*9*25 = 900-900= 0 x= 30/2*25 = 0.6 4) D= 3^2 -4*5*2= 9-40=-31 D меньше 0, решений нет
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