Используя барометр-анероид измерьте атмосферное давление на первом и на самом ве??хнем этажах здания школы.Определите по полученным данным расстояние между этажами.Проверьте эти результаты непосредственным измерением.Помогите п...
Физика
Используя барометр-анероид измерьте атмосферное давление на первом и на самом ве??хнем этажах здания школы.Определите по полученным данным расстояние между этажами.Проверьте эти результаты непосредственным измерением.Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
При подъеме на каждые 12 м, показания барометра уменьшаются на 1 мм рт.ст. Нужно узнать разницу в показаниях на первом этаже и верхнем этаже, потом умножить это число на 12м.
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