Помогите!!!И пожалуйста переведите
Английский язык
Помогите!!!И пожалуйста переведите
Ответ(ы):
Гость:
Тед выше Стива Мой папа старше моей мамы Они счастливая семья в нашем городе Машин английский хуже чем немецкий Ник лучший футбольный игрок в нашем классе Жаркий день был в прошлом году 16 июля
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