Составить СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ предложения с причинными союзами "потому что" и "оттого что" с каждым по одному предложению достаточно) Заранее спасибо
Русский язык
Составить СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ предложения с причинными союзами "потому что" и "оттого что" с каждым по одному предложению достаточно) Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле . Я поругалась с подругой , оттого что меня она обманула Я не пошла в кино, потому что у меня болела голова . Мне стало скучно , потому что все ушли .
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