Почему у лягушки, крокодила и бегемота ноздри расположены одинаково?
Биология
Почему у лягушки, крокодила и бегемота ноздри расположены одинаково?
Ответ(ы):
Гость:
Находящиеся в воде лягушки, крокодилы не могут обходиться без воздуха, который необходим им для дыхания, поэтому у животных над водой расположены ноздри. Глаза помогают высматривать добычу и врагов.
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