Y=x2-6x+8 1.Запишите уравнение прямой,которая является осью симметрии параболы 2.Найдите координаты вершины параболы 3.Решите уравнение несколькими способами x2-6x+8=0
Алгебра
Y=x2-6x+8 1.Запишите уравнение прямой,которая является осью симметрии параболы 2.Найдите координаты вершины параболы 3.Решите уравнение несколькими способами x2-6x+8=0
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Составить СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ предложения с причинными союзами "потому что" и "оттого что" с каждым по одному предложению достаточно) Заранее спасибо