Решите уравнения,пожалуйста1)(все в корне)x^3-2x-4=(все в корне)2x^3-6x-1 2)на картинке
Математика
Решите уравнения,пожалуйста1)(все в корне)x^3-2x-4=(все в корне)2x^3-6x-1 2)на картинке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X² -x+3=3x² -5x+6 x² -3x² -x+5x+3-6=0 -2x² +4x-3=0 2x² -4x+3=0 D=4² -4*2*3=16 -24= -8 <0 нет решений. Ответ: ∅
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