Решите уровнения х+х-84=х-37

Математика
Решите уровнения х+х-84=х-37
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы нам было легче считать,надо выражение х-37 перенести в левую часть С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАКОМ.  Получаем: х+х-84-х+37=0 Складываем подобные: х-47=0 Перенесём -47 в правую часть  С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАКОМ,и получаем ответ: х=47
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Отзыв о книге лидии чарской записки маленькой гимназистки
Ответить
Математика
Каких размеров потребуется лист картона для изготовления коробки без крышки .Дли??ой 19 см шириной 12 м высотой 3 см
Ответить
Математика
????????????? номер 429 плиз
Ответить
Русский язык
В каком значении можно употребить слово хвост ? составь и напиши предложения.
Ответить
Алгебра
A)5x+7х-1=0 б)3х²-х=0 в)0,5х²+2х+6=0 г)8х²-1=0 д)9х²=0
Ответить