Решите уровнения х+х-84=х-37

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Чтобы нам было легче считать,надо выражение х-37 перенести в левую часть С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАКОМ. Получаем: х+х-84-х+37=0 Складываем подобные: х-47=0 Перенесём -47 в правую часть С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАКОМ,и получаем ответ: х=47