Решите в столбик: 48×52:64+36=

Математика
Решите в столбик: 48×52:64+36=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В столбик я тут на клавиатуре на напишу, лови ответ: 48*52:64+36=? 1) 48*52=2496 2) 2496:64= 39 3) 39+36=75 48*52:64+36=75 (Расписал по действиям, потому что по правилам идут: умножение,деление,плюс,минус.) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рпрпттттттттттттттттоттттттттттттттт ирл рли р рдги р р
Ответить
Литература
Цшвшвазпвоакщшпввшво
Ответить
Физика
Решить задачу. Цепь источника тока с напряжением 6 вольт включили кусок кинилил??вой проволоки длиной 25 см и сечением 0,1 мм квадратных. Опред...
Ответить
Математика
Бутылка масла весит 900 грамм масла на 100 грамм тяжелее бутылки Сколько весит Пуста?? бутылка
Ответить
Математика
Найди объем параллелепипедов по известным измерениям
Ответить