Решите в столбик: 48×52:64+36=

Гость: Гость:

В столбик я тут на клавиатуре на напишу, лови ответ: 48*52:64+36=? 1) 48*52=2496 2) 2496:64= 39 3) 39+36=75 48*52:64+36=75 (Расписал по действиям, потому что по правилам идут: умножение,деление,плюс,минус.)