Решите в столбик: 48×52:64+36=
Математика
Решите в столбик: 48×52:64+36=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В столбик я тут на клавиатуре на напишу, лови ответ: 48*52:64+36=? 1) 48*52=2496 2) 2496:64= 39 3) 39+36=75 48*52:64+36=75 (Расписал по действиям, потому что по правилам идут: умножение,деление,плюс,минус.)
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