Решить задачу. Цепь источника тока с напряжением 6 вольт включили кусок кинилил??вой проволоки длиной 25 см и сечением 0,1 мм квадратных. Определить силу тока. Подробно,с формулами,если можно.

Физика
Решить задачу. Цепь источника тока с напряжением 6 вольт включили кусок кинилил??вой проволоки длиной 25 см и сечением 0,1 мм квадратных. Определить силу тока. Подробно,с формулами,если можно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано U=6 В L=0,25  м S=0,1 мм² p=0.42 Ом мм²/м I-?                Закон Ома для участка I=U/R       R =pL/S    R=0.42*0.25/0.1=1.05 Ом I=6/1.05=5.71 А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бутылка масла весит 900 грамм масла на 100 грамм тяжелее бутылки Сколько весит Пуста?? бутылка
Ответить
Математика
Найди объем параллелепипедов по известным измерениям
Ответить
Русский язык
Составить 5 предложений с обращением
Ответить
История
Эссе на тему"Последствия отвены крепостного права в Прибалтике "
Ответить
Математика
Бутылка масла весит 900 грамм масла на 100 грамм тяжелее бутылки Сколько весит Пуста?? бутылка
Ответить