Решить задачу. Цепь источника тока с напряжением 6 вольт включили кусок кинилил??вой проволоки длиной 25 см и сечением 0,1 мм квадратных. Определить силу тока. Подробно,с формулами,если можно.
Физика
Решить задачу. Цепь источника тока с напряжением 6 вольт включили кусок кинилил??вой проволоки длиной 25 см и сечением 0,1 мм квадратных. Определить силу тока. Подробно,с формулами,если можно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано U=6 В L=0,25 м S=0,1 мм² p=0.42 Ом мм²/м I-? Закон Ома для участка I=U/R R =pL/S R=0.42*0.25/0.1=1.05 Ом I=6/1.05=5.71 А
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