Эссе на тему"Последствия отвены крепостного права в Прибалтике "
История
Эссе на тему"Последствия отвены крепостного права в Прибалтике "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно было обезопаситься от восстаний и бунтов в этом регионе, к тому же, большинство помещиков в этих регионах были местными, а крестьяне были так же и русскими. Т.е. и национальный вопрос имел место быть. Так же многие "сумасшедшие умы" считали, что Александр тренируется и набивает руку перед введением конституции в России, в целом.. А не состоялось по многим причинам: император боялся потерять поддержку дворянства (вспомним, что оно сделало с его отцом после того, как он попытался ограничить их влияние), Россия выиграла Францию в войне и создала священный союз, который выступал против модернизации, в частности и в политике. Т.е. консерватизм был объявлен гос.политикой, и любая модернизация в социальном плане была невозможной.
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