Какое отношение князя к Илье появилось в этих словах? Помогите пожалуйста

Литература
Какое отношение князя к Илье появилось в этих словах? Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется что он отпиться к нему с надеждой и с большой благодарностью
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